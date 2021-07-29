استمرار العمل بالحظر الجزئي في عُمان.. إغلاق ومنع حركة الأفراد والمركبات

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أصدرت اللجنة العُليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان، قرارًا باستمرار سريان العمل بإغلاق الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات، مع تقليص مدته ليكون بين الساعة العاشرة مساءً حتى الرابعة صباحًا، ابتداءً من الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس، وذلك حتى إشعار آخر. وكانت سلطنة عمان قررت في يونيو تخفيف قيود الإغلاق والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وسمحت بإعادة فتح المساجد، والأنشطة التجارية والمتنزهات والشواطئ وحرية التنقل البري بين دول الخليج. كما أعلنت سلطنة عمان، في يوليو، تمديد تعليق دخول السلطنة للقادمين من 23 دولة، ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لجائحة كورونا.

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