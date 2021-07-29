شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يزور مسجد الغازي خسروا بيك والمدرسة والمكتبة الإسلامية بسراييفو والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 24 ثانية - 1:11 مساءً, 29 يوليو 2021 م
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زار معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أمس ، ضمن زياراته الحالية لجمهورية البوسنة والهرسك ، جامع ومدرسة ومكتبة الغازي خسرو بك الإسلامية بمدينة سراييفو.
وصحب معاليه خلال الزيارة رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام الدكتور حسين كاوازوفيتش، وإمام وخطيب الجامع ومدير المكتبة، ومنسوبوها ، واستمع لشرح عن الجامع الذي يعد من أبرز المعالم الإٍسلامية وعن المدرسة التاريخية وما تقدمه من خدمات .
وخلال الزيارة التقى الوزير آل الشيخ عدداً من المدرسين والطلاب، وتجول في المكتبة التي تزخر بأنواع المعارف والعلوم والمجلدات والمخطوطات الإسلامية، وما تقدمه من خدمات للباحثين وطلاب العلم.