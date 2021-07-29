شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد .. سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء ولا إصابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مصادر أمنية عراقية أن صاروخين على الأقل سقطا على المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد في ساعة مبكرة من اليوم الخميس لكن ذلك لم يسفر عن إصابة أحد.

وقال مسؤول أمني كبير إن الصاروخين أُطلقا من حي تقطنه أغلبية شيعية في شرق بغداد وإن التحقيقات الأولية تشير إلى أنهما كانا يستهدفان السفارة الأمريكية لكنهما سقطا قبل بلوغها.

وذكرت المصادر أن صاروخا سقط على ساحة لانتظار السيارات داخل المنطقة الخضراء ووقع صاروخ ثان على منطقة خاوية قريبة.

يأتي هجوم اليوم الخميس بعد يومين من توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اتفاقا ينهي رسميا المهمة القتالية الأمريكية في العراق بحلول نهاية 2021.