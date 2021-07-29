شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول ياباني يحذر من زيادة الضغط على النظام الصحي بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر كبير مستشاري الحكومة اليابانية المعني بالوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا من زيادة الضغط على النظام الصحي في ظل ارتفاع حالات الاصابة بالفيروس .

وقال شيجيرو اومي في اجتماع للجنة بالبرلمان اليوم الخميس " إذا لم يتم مشاركة الوعي بالأزمة، قريبا أو لاحقا سوف يصبح الضغط على النظام الصحي أكثر خطورة".

وقال اوم " بخلاف التطعيم، لا توجد الكثير من العوامل لخفض حالات الاصابة بالفيروس".

وأضاف أن الكثير من المواطنين أصبحوا يعتادون على الوضع الوبائي، مما ساهم في ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا.

وأوضح أن العوامل الأخرى التي تؤدي لزيادة حالات الاصابة بجانب سلالة دلتا هى موسم العطلات ودورة الألعاب الأولمبية.

وحثت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي الشباب على الحصول على اللقاح والبقاء في المنزل واتباع إجراءات مكافحة فيروس كورونا" ، مضيفة " أنشطة الشباب مفتاح الحد من حالات الاصابة بفيروس كورونا".

وأضافت اليوم أن ارتفاع حالات الاصابة بالفيروس ليس له صلة بدورة الألعاب الأولمبية.