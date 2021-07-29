بعد إصابته بسكتة قلبية هذا وضع الممثل بوب أودينكرك الصحّي

أكّدت وسائل إعلام أميركيّة، أنّ الممثل الأميركي بوب أودينكرك أصبح في حال صحية مستقرة، وأنّه لا يزال في المستشفى الذي نُقل إليه بعدما هوى أرضاً في موقع تصوير المسلسل التلفزيوني الشهير Better Call Saul في ولاية نيو مكسيكو الأميركية.

وكان بوب أودينكرك (58 عاماً) يشارك في تصوير الموسم الأخير من هذا المسلسل المنبثق من Breaking Bad عندما أصيب بعارض في القلب، وقد أكدت وسائل إعلام إنّ الممثل أصيب بسكتة قلبية، وتمّ إنعاشه على الفور.

وأكّد بيان صادر عن عائلة الممثل أنّ حالته مستقرة، وأنه يشعر بالامتنان للأطباء والممرضين الذين اهتموا به

وتولى أودينكرك في Breaking Bad دور سول غودمان، وهو محامٍ بلا ضمير يعمل لصالح والتر وايت، مدرس الكيمياء الذي اصبح أحد أهم تجار المخدرات.

أما في Better Call Saul فتولى دور جيمي ماغيل، وهو محامٍ متواضع يسير على خطى سول غودمان.

وكان الممثل قد سقط أرضاً أثناء مشاركته الثلاثاء في التصوير، فأسعفه أعضاء فريق العمل على الفور واستدعوا سيارة إسعاف.

وحفلت وسائل التواصل الاجتماعي بمنشورات أبدى أصحابها قلقهم على الممثل الذي يحظى بشعبية واسعة على هذه الشبكات نظراً إلى شهرته العائدة إلى دوره في المسلسل ومشاركته في عشرات الأفلام الروائية.

وأشار البيان الذي أصدره فريق الممثل إلى أن عائلة أودينكرك تشكر الجميع على ما أبدوه من تمنيات بشفائه، وتدعو إلى احترام خصوصيته فيما يتعلق بمرضه.

يذكر أنّ أودينكرك حصل على أربع جوائز "إيمي" ورُشح مرات عدة لجوائز "غولدن غلوب" عن دوره في "بتر كول سول". وكان فاز سابقاً بجائزتي "إيمي" ككاتب في إنتاجات أخرى.

ويتوقع أن يعرض الموسم السادس من المسلسل الجديد في مطلع سنة 2022.

نقل الممثل بوب أودينكرك إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة خلال التصوير