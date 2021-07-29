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بالأرقام.. روسيا تسجل ارتفاعا قياسيا في وفيات كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالأرقام.. روسيا تسجل ارتفاعا قياسيا في وفيات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021

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أعلنت روسيا رصد 799 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، الخميس، مسجلة من جديد أعلى حصيلة للوفيات، سجلتها 3 مرات خلال الشهر الماضي.

 

يأتي ذلك وسط زيادة في الإصابات تُعزى إلى السلالة دلتا شديدة العدوى.

 

وأكد فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة تسجيل 23270 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الماضية منها 3356 في موسكو.

 

وسجلت روسيا ستة ملايين و218502 إصابة منذ بدء الجائحة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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