بالأرقام.. روسيا تسجل ارتفاعا قياسيا في وفيات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت روسيا رصد 799 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، الخميس، مسجلة من جديد أعلى حصيلة للوفيات، سجلتها 3 مرات خلال الشهر الماضي.



يأتي ذلك وسط زيادة في الإصابات تُعزى إلى السلالة دلتا شديدة العدوى.

وأكد فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة تسجيل 23270 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الماضية منها 3356 في موسكو.

وسجلت روسيا ستة ملايين و218502 إصابة منذ بدء الجائحة.