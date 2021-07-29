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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالأرقام.. روسيا تسجل ارتفاعا قياسيا في وفيات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021
متابعات_الخليج 365
أعلنت روسيا رصد 799 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، الخميس، مسجلة من جديد أعلى حصيلة للوفيات، سجلتها 3 مرات خلال الشهر الماضي.
يأتي ذلك وسط زيادة في الإصابات تُعزى إلى السلالة دلتا شديدة العدوى.
وأكد فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة تسجيل 23270 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الماضية منها 3356 في موسكو.
وسجلت روسيا ستة ملايين و218502 إصابة منذ بدء الجائحة.