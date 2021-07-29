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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلطنة عمان تقلص مدة إغلاق الأنشطة التجارية ومنع الحركة اعتبارا من اليوم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021
متابعات_الخليج 365
أصدرت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كوفيد19 في سلطنة عمان، قرارًا باستمرار سريان العمل بقرار إغلاق الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات. وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
وأوضحت اللجنة أنه سيتم تقليص مدة الإغلاق ليكون بين الساعة العاشرة مساءً حتى الرابعة صباحًا، ابتداءً من الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس 19 ذو الحجّة 1442هـ الموافق 29 يوليو 2021م حتى إشعار آخر.