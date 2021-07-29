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سلطنة عمان تقلص مدة إغلاق الأنشطة التجارية ومنع الحركة اعتبارا من اليوم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021

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أصدرت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كوفيد19 في سلطنة عمان، قرارًا باستمرار سريان العمل بقرار إغلاق الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات. وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

 

وأوضحت اللجنة أنه سيتم تقليص مدة الإغلاق ليكون بين الساعة العاشرة مساءً حتى الرابعة صباحًا، ابتداءً من الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس 19 ذو الحجّة 1442هـ الموافق 29 يوليو 2021م حتى إشعار آخر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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