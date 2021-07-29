اللواء أحمد زكى عابدين يستقبل وفد من نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب

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القاهرة - سامية سيد - التقى اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس، وفدا من نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على هامش زيارتهم للعاصمة الإدارية.

وقال اللواء أحمد زكى عابدين، إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كان حلم وأصبح واقعا على الأرض، وأن التخطيط لهذه العاصمة تم بشكل دقيق وعناصر نجاحها متوفرة، لأن التخطيط يراعى عوامل كثيرة، بالإضافة إلى أن المشروع استثماريا يدر عائدا على الدولة.

وأضاف أحمد زكى عابدين، أن العاصمة الإدارية تعد أفضل مدينة فى الشرق الأوسط، وتضاهى أحدث مدن العالم، مشيرا إلى أنه تم اعتماد أحدث الأنظمة التكنولوجية فى كل المجالات عند إنشاء مشروعاتها.

واستمع أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لعرض تفصيلى من العميد خالد الحسينى المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة منذ بداية نشأته وحجم الجهد المبذول وآخر تطورات المشروع على أرض الواقع.

ضم وفد التنسيقية كلا من، النائب عمرو يونس و النائب محمود بدر و النائب محمد عبد العزيز والنائب محمد السباعى و النائب محمود القط والنائب علاء عصام و النائب أحمد فتحى و النائبة غادة على و النائب أحمد فتحى و النائب خالد بدوى و المهندس كريم عبد العاطى و محمد فريد و مؤمن سيد و إيمان عامر و الدكتور محمد سالم و أحمد مبارك و أحمد فتحى وعدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد.