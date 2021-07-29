شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل رئيس مجلس النواب للحكومة مع فض دور الانعقاد الأول.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، علي توجيه تحية وشكر للحكومة رئيسا وأعضاء للتعاون المثمر الذي شهده الدور.

وفي هذا الصدد، نستعرض رسائل رئيس مجلس النواب في ختام دور الانعقاد الأول للحكومة:

- توجه بخالص الشكر والتقدير للدكتور مصطفى كمال مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته للتعاون البناء مع مجلس النواب حيث كانوا على قدر المسئولية التى أوكلت إليهم.

- كما توجه بالشكر إلى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية لدوره البارز فى التنسيق بين المجلس والحكومة، وتوليه مسئولية إيضاح وجهة نظر الحكومة فى كثير من الموضوعات.

وشهدت الجلسة العامة الأخيرة، موافقة مجلس النواب علي فض دور الانعقاد العادى من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، وذلك فى الموعد الذى سيصدر به قرار من رئيس الجمهورية.

يشار إلي أن دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، شهد ممارسة فاعلة لدورة الرقابي والتي ظهرت بشكل قوي منذ بداية الدور، فبعد أن استكمل المجلس تشكيل أجهزته البرلمانية، قرر أن تكون أول أعماله استدعاء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي التي سارعت في تلبية طلب المجلس، للإدلاء ببياناتها عن الموقف التنفيذي من برنامج الحكومة الذى سبق وأن حظيت بموجبه على ثقة المجلس.