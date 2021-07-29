سلطنة عمان تقلص مدة إغلاق الأنشطة التجارية ومنع الحركة اعتبارا من اليوم

محمد الفلاح - الخميس 29 يوليه 2021

أصدرت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كوفيد19 في سلطنة عمان، قرارًا باستمرار سريان العمل بقرار إغلاق الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات. وفقا لوكالة الأنباء العمانية.



وأوضحت اللجنة أنه سيتم تقليص مدة الإغلاق ليكون بين الساعة العاشرة مساءً حتى الرابعة صباحًا، ابتداءً من الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس 19 ذو الحجّة 1442هـ الموافق 29 يوليو 2021م حتى إشعار آخر.