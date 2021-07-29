مقتل 16 شخصا في فيضانات بالهند

محمد الفلاح - الخميس 29 يوليه 2021

لقي 16 شخصا حتفهم وبقي ما لا يقل عن 20 آخرين في عداد المفقودين بعد هطول أمطار غزيرة ووقوع فيضانات في مناطق تلال شمالي الهند، حسبما قال مسؤولون اليوم الخميس.



وقال مسؤول الشرطة رفيع المستوى شفقت بهات إنه تم العثور على تسع جثث حتى الآن، ولا يزال نحو 19 شخصا آخرون في عداد المفقودين من قرية هونجار داتشان في ولاية جامو وكشمير.

ولحقت أضرار بأكثر من 10 منازل ومباني وجسر ومسجد جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي سببها انفجار للسحب في الساعات الأولى من أمس الأربعاء.

وتم إنقاذ 17 شخصا من تحت الانقاض ويتلقون العلاج في المستشفيات.

وتأثرت عمليات البحث والإنقاذ بالطقس العاصف. وكان الجيش قد انضم إلى قوة مواجهة الكوارث التابعة للولاية وأفراد الشرطة. كما كانت فرق القوة الوطنية لمواجهة الكوارث في طريقها إلى الموقع البعيد في منطقة كشتوار.

وفي حادث منفصل مساء الأربعاء، جرفت المياه 12 عاملا في فيضان مفاجئ نجم عن انفجار مماثل للسحب في سماء منطقة لاهول سبيتي بولاية هيماشال براديش المجاورة.

وقال المسؤول بالشرطة ماناف فيرما إنه تم العثور على سبع جثث وإنقاذ شخصين من المصابين. ولا يزال ثلاثة عمال في عداد المفقودين.

وأفاد فيرما بأن الفيضانات دمرت طرقا وجسرا في المنطقة، ما تسبب في تقطع السبل بعشرات المركبات.

وتعد الانهيارات الأرضية والفيضانات شائعة خلال موسم الأمطار في الهند، والذي يمتد من يونيو إلى نهاية سبتمبر.