شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي القضايا المشتركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بقصر يمامة اليوم، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن الذي يزور الكويت حالياً. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أنه تم خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، بالإضافة إلى بحث أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة