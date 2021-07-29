شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: إعطاء 84.3 مليون جرعة من لقاحات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس أنه تم إعطاء 3ر84 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ 265 ألفا و166 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرين لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين. وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في بريطانيا قبل نحو 31 أسبوعا.

وأفادت البيانات بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا وصل إلى 8ر5 مليون حالة، والوفيات 129 ألفا و718 حالة.

وسجلت بريطانيا أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل عام و25 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.