الملك عبدالله: القمة الثلاثية تؤكد الفوائد الاستراتيجية لخلق بيئة للتعاون في المنطقة

29 يوليو , 2021
شدد الملك الأردني عبدالله الثاني، على أن القمة الثلاثية التي عقدها أمس الأربعاء مع رئيس وزراء اليونان ورئيس قبرص، تؤكد الفوائد الاستراتيجية لخلق بيئة للتعاون والازدهار في المنطقة.
وفي منشور عبر صفحته الرسمية عبر "تويتر"، أكد الملك الأردني أنه "أجرى محادثات ممتازة مع الرئيس أناستاسيادس ورئيس الوزراء ميتسوتاكيس في أثينا"، وأضاف: "ممتن لرئيس الوزراء (اليوناني) على كرم الضيافة".
وختم الملك عبدالله الثاني أن "القمة الثلاثية تؤكد الفوائد الاستراتيجية لخلق بيئة للتعاون والازدهار في منطقتنا".
وكانت وكالة "بترا" الأردنية، أفادت أمس بأن القمة التي تنعقد للمرة الثالثة، ركزت على أهمية البناء على العلاقات المتينة والشراكة التي تجمع بين البلدان الثلاثة، بما يفضي إلى توسيع آفاق التعاون في المجالات كافة، ويسهم في تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
بلينكن: الأردن شريك في السلام والاستقرار بالمنطقة
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