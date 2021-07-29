29 يوليو , 2021
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان يستقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله
استقبل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، يوم الأربعاء، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، بالعاصمة باريس.
وعقد الجانبان جلسة مباحثات جرى خلالها استعراض أوجه العلاقات السعودية الفرنسية وسبل تعزيزها، كما بحثا "تعزيز التنسيق الثنائي فيما يخص العديد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك"، وفق ما نقله بيان لوكالة الأنباء السعودية.
وتبادل الطرفان وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية، كما تطرقا إلى ضرورة مواصلة الجهود المشتركة بشأن مكافحة جائحة كورونا.
وناقش الجانبان أيضا "أبرز فرص التعاون الاقتصادي، خاصة في الابتكار والتكنولوجيا وتبادل الخبرات ونقل المعرفة"، كما شددا على "أهمية تشجيع المستثمرين للمساهمة في التنمية المستدامة والمشروعات الضخمة في البلدين الصديقين".
جدوى استثمار السعودية في السيارات الكهربائية
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرا خارجية السعودية وفرنسا بحثا القضايا الإقليمية وسبل التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.