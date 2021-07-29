وزيرا خارجية السعودية وفرنسا بحثا القضايا الإقليمية وسبل التعاون

29 يوليو , 2021

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان يستقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله

استقبل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، يوم الأربعاء، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، بالعاصمة باريس.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات جرى خلالها استعراض أوجه العلاقات السعودية الفرنسية وسبل تعزيزها، كما بحثا "تعزيز التنسيق الثنائي فيما يخص العديد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك"، وفق ما نقله بيان لوكالة الأنباء السعودية.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية، كما تطرقا إلى ضرورة مواصلة الجهود المشتركة بشأن مكافحة جائحة كورونا.

وناقش الجانبان أيضا "أبرز فرص التعاون الاقتصادي، خاصة في الابتكار والتكنولوجيا وتبادل الخبرات ونقل المعرفة"، كما شددا على "أهمية تشجيع المستثمرين للمساهمة في التنمية المستدامة والمشروعات الضخمة في البلدين الصديقين".