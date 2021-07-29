تدمير مضافات لداعش خلال عملية أمنية في صلاح الدين

بغداد - ياسين صفوان - شرعت فرقة الرد السريع، اليوم الخميس، بعملية تفتيش في وادي الشاي وقرية الجيام غرب مدينة طوز خورماتو ضمن محافظة صلاح الدين.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية تشرع بعملية تفتيش في وادي الشاي وقرية الجيام غرب مدينة طوز خورماتو ضمن محافظة صلاح الدين".

واضاف البيان، انه "تم تدمير عدد من المضافات كانت عصابات ‫داعش‬ تتخذها منطلق لعملياتها الارهابية".