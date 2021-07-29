الصحة تعلن وصول ادوية لعلاج مرضى كورونا الى العراق

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) في وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، عن وصول شحنة من مادة (remdesivir 100mg) مضاد فايروسي يستعمل لعلاج مرضى فايروس كورونا.

وقال مديرعام الشركة الصيدلاني علي حسن البلداوي، في بيان، ورد للسومرية نيوز، إنه "تم انجاز كافة الاجراءات الكمركية المتعلقة بعقود هذه المواد بعد وصولها من قبل قسم الإخراج الجمركي تمهيدا لاستلامها من الجهات المتعاقد معها وتوزيعها على مراكز علاج مرضى كورونا".