الخلية تصدر بياناً بشان سقوط صاروخ في المنصور ببغداد

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، بياناً بشان سقوط صاروخ نوع كاتيوشا خلف جامع الرحمن في منطقة المنصور ببغداد.

الخلية قالت في بيانها ان "القوات الأمنية تفتح تحقيقاً بحادثة سقوط صاروخ نوع كاتيوشا خلف جامع الرحمن في منطقة المنصور ببغداد"، مؤكدة "عدم وجود خسائر بشرية".

واضاف البيان، "قد تبين أن انطلاقه كان في الساعة ٤٢٠ من منطقة شارع فلسطين، حيث يشكل هذا الفعل الخارج عن القانون تهديدا للمواطنين داخل الأحياء السكنية الآمنة".