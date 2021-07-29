محافظ ذي قار ينهي تكليف رئيس المستشارين (وثيقة)

بغداد - ياسين صفوان - اعلن ديوان محافظة ذي قار، انهاء تكليف رئيس هيئة المستشارين لمقتضيات المصلحة العامة.

وبين الديوان في وثيقة صادرة من محافظ ذي قار احمد الخفاجي حصلت عليها الخليج 365، "انهاء تكليف جليل العوادي كرئيس للمستشارين ولايرتبط مع المحافظه بأي صفه الآن".