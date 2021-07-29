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انت الان تتابع خبر محافظ ذي قار ينهي تكليف رئيس المستشارين (وثيقة) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن ديوان محافظة ذي قار، انهاء تكليف رئيس هيئة المستشارين لمقتضيات المصلحة العامة.
وبين الديوان في وثيقة صادرة من محافظ ذي قار احمد الخفاجي حصلت عليها الخليج 365، "انهاء تكليف جليل العوادي كرئيس للمستشارين ولايرتبط مع المحافظه بأي صفه الآن".
وفي وقت سابق، قدم رئيس هيئة المستشارين في ذي قار، جليل العوادي، طلب استقالته من منصبه.
ووجه رئيس هيئة المستشارين وثيقة لمحافظ ذي قار بتاريخ 18 ىتموز الحالي جاءت فيها: "أرجو التفضل بالموافقة على اعفائي من منصبي كرئيس هيئة المستشارين".
ووجه رئيس هيئة المستشارين وثيقة لمحافظ ذي قار بتاريخ 18 ىتموز الحالي جاءت فيها: "أرجو التفضل بالموافقة على اعفائي من منصبي كرئيس هيئة المستشارين".