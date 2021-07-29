ضبط وثيقة دراسية 'مزوّرة' لأحد مرشحي الانتخابات المقبلة

دائرة التحقيقات في الهيئة ذكرت في بيان ورد لـ الخليج 365 أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، الذي انتقل إلى مكتب انتخابات القادسيَّة؛ بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ تمكَّن من ضبط وثيقةٍ دراسيَّةٍ مُزوَّرةٍ مزعومٍ صدورُها عن إحدى المدارس الثانويَّة المسائيَّة في المحافظة تعودُ لمُرشَّحٍ لانتخابات مجلس النوَّاب المُقرَّر إجراؤها في تشرين الأول المقبل".وأضافت الدائرة إنه "تمَّ ضبط نسخةٍ من إضبارة المُرشَّح، ومن ضمنها الوثيقة المُزوَّرة والتعهُّد الخطيِّ الذي وقَّعه والمُتضمِّن صحَّة المعلومات المُقدَّمة من قبله".

واشارت الى انه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمُبرزات الجرميَّة المضبوطة وعرضه على قاضي محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر إصدار أمر قبضٍ بحقِّ المُرشَّح ومدير المدرسة التي صدرت عنها الوثيقة ومُتَّهم آخر، إضافة إلى المدير العام لتربية القادسيَّة ومدير مكتبه وفق أحكام المادة (289) من قانون العقوبات؛ لثبوت اشتراكهم بجريمة التزوير".