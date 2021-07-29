"خيبة أمل".. ملك ماليزيا يتهم وزيرا بـ"التضليل وانتهاك الدستور"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتقد السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا، علنا، وزير القانون الماليزي تقي الدين حسن واتهمه بـ"تضليل البرلمان وانتهاك الدستور".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن بيان صادر عن القصر، أن "الملك أوضح أنه لم يوافق بعد على إلغاء القوانين التي فرضت دون موافقة تشريعية طوال فترة الطوارئ في ماليزيا".

ويتعارض البيان مع تصريحات وزير القانون الماليزي تقي الدين حسن في البرلمان، الإثنين، بأن "قوانين الطوارئ قد ألغيت اعتبارا من 21 يوليو/تموز".

وقال تقي الدين إن "هذه الخطوة جعلت أي نقاشات حول قوانين الطوارئ غير ضرورية، على الرغم من احتجاجات نواب المعارضة".

وجاء في بيان القصر أن "الملك يؤكد أن تصريح الوزير في البرلمان في 26 يوليو/تموز الجاري غير دقيق ويضلل أعضاء مجلس النواب".

وأوضح البيان أن "التصريحات المتضاربة والمربكة في البرلمان لم تحترم سيادة القانون. كما أنها تتعارض مع وظائف وسلطات الملك كرأس للدولة على النحو المنصوص عليه في الدستور الاتحادي".

وأضاف بيان القصر أن الملك شعر أيضا "بخيبة أمل شديدة"، لأنه اقترح على تقي الدين والنائب العام السبت الماضي طرح قوانين الطوارئ ومناقشتها في البرلمان ثم إلغاءها.