مقتل 30 إرهابيا من "الشباب" في عملية للجيش وسط الصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل الجيش الصومالي 30 مسلحا من حركة الشباب الإرهابية، الخميس، في عملية أمنية بمحافظة هيران وسط البلاد.

وقال الجيش الصومالي، في بيان مقتضب عبر تويتر: "شن الجيش بالتعاون مع سكان مديرية بولا بورتي هجوما على منطقة عيل بعاد شرقي المديرية حيث يختبئ إرهابيون".



وأضاف البيان: "أسفرت العملية الأمنية صباح اليوم الخميس عن تصفية 30 إرهابيا وطرد البقية من مديرية بولا بورتي بمحافظة هيران".

بينما قالت وسائل إعلام رسمية إن العملية قادها قائد الفرقة 27 من الجيش، الجنرال أحمد محمد علسو "تريديشو" ومحافظ هيران عبدالفتاح جيتي إضافة إلى قيادات أمنية أخرى.

ويشن الجيش الصومالي عمليات أمنية مكثفة ضد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، في محافظة هيران منذ ثلاثة أيام عقب وصول فلول مسلحي الحركة إلى المحافظة هربا من ولاية غلمدغ التي تشهد حملة عسكرية مماثلة منذ نحو شهر.