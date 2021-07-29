أمير الكويت يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

التقى أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وناقشا جملة من الملفات بينها العلاقات الثنائية.



لقاءٌ جرى في قصر اليمامة بالكويت، استعرض فيه الجانبان- بحسب وكالة الأنباء الكويتية- العلاقات التاريخية المميزة بين البلدين، فيما سيشهد هذا العام ذكرى مرور 60 عاما على إنشائها و30 عاما على تحرير دولة الكويت.

كما تناول الجانبان سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة بما يعكس عمق العلاقات الوطيدة بين البلدين، والتطرق إلى أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم، وصل بلينكن الكويت، في زيارة رسمية تشمل لقاء عدد من مسؤولي البلاد على رأسهم أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لبحث تعزيز الأمن الإقليمي والعلاقات الاقتصادية والسياسة والثقافية بين البلدين.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أمس، بأن بلينكن سيلتقي خلال زيارته ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة الشيخ مرزوق الغانم، ووزير الخارجية أحمد ناصر المحمد الصباح، لمواصلة المباحثات حول التعاون العسكري وزيادة الفرص الثنائية للتجارة والاقتصاد.