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لجنة الإدارة المحلية بالنواب تزور الدقهلية لتفقد مشروعات المحافظة

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القاهرة - سامية سيد - بدأت لجنة الأدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، صباح اليوم الخميس، زيارتها الميدانية إلى محافظة الدقهلية، لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية فى المحافظة.

 

واستقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وفد لجنة الإدارة المحلية، بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الدقهلية، وبمشاركة اللواء حمدي الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية.

 

ورحب المحافظ برئيس وأعضاء لجنة الإدارة المحلية، وتفقد وفد مجلس النواب متحف أعلام المحافظة، داخل مقر الديوان العام، والذى يضم صور لكل رموز المحافظة في العمل العام، من شخصيات علمية ودينية ومثقفين ورياضيين وفنانين وشخصيات عامة ووزراء. 

 

يرأس المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وفد اللجنة، ويضم الوفد النواب: محمد الحسيني، وكيل اللجنة، محمد وفيق، وكيل اللجنة، عمرو درويش، أمين سر، وعضو تنسيقية شباب الأخزاب، والأعضاء النواب محمد رضا البنا، زكي عباس، عمرو رشدي الخطيب، ورحاب عبد الرحيم الغول، كما يضم المستشار رضا حسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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