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نشاط مكثف للنائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب بدائرته فى القليوبية

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القاهرة - سامية سيد - لم يكن ما يعانى منه المواطن المصرى وما يشغل الرأى العام، بعيدا عن اهتمام نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث يحرص النواب دائما على التواصل مع أهالى الدائرة لمعرفة مطالبهم ومشاكلها والعمل على حلها، وكذلك التواصل مع المسئولين، ومن بين هؤلاء النواب النائب  عمرو درويش ، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الذى كان له نشاط ملموس خلال الأيام الماضية في دائرته بمحافظة القليوبية.

تفقد النائب عمرو درويش مستشفى التأمين الصحي ببنها، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة القطاع الصحي، للاطمئنان على حسن سير العمل داخل المستشفيات والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الوقائية والأدوية وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس ، والتقى بالدكتور طارق سعيد مدير الشئون العلاجية بالمستشفى، وحسام بدير مدير الشئون المالية والإدارية، حيث أثنى على عمل الأطقم الطبية لما يبذلوه من جهد، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم للفريق الطبي بالمستشفى.

كما تفقد النائب عمرو درويش أعمال صيانة شبكة المياه بمدينة بنها، مؤكدا على ضرورة إنجاز الأعمال بالصورة الملائمة، وتلبية احتياجات المواطنين.

يأتي ذلك فى إطار تفاعل نواب التنسيقية مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة ، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم، وأنهم يعون قضايا الوطن وأهمية حماية أمنها القومى كأولوية فى مواجهة التحديات، وذلك من خلال احتكاكهم المباشر بالمواطن المصرى و الاستماع الى مطالب أهالى دائرتهم و العمل على حلها، وهو ما ظهر جليلا خلال الفترة الماضية من النشاط الملموس لنواب التنسيقية فى دوائرهم .

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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