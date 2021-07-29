حريق يلتهم محتويات شقة دون خسائر بشرية في سوهاج.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:

شهدت قرية الزارة، بالمنشاة في محافظة سوهاج، اشتعال النيران في شقة بالطابق الرابع، دون خسائر أو إصابات بشرية بأحد.

تلقت الأجهزة الأمنية بسوهاج بلاغًا بنشوب حريق في منزل بالمنشاة، وبالانتقال والفحص تبين اشتعال النيران في شقة بالطابق الرابع ملك "إسماعيل. م".

جرت السيطرة على الحريق وإخماده، دون وقوع خسائر أو إصابات بشرية بأحد، وتمثلت التلفيات في احتراق وتلف بعض المحتويات المنزلية.

وأفاد المذكور باحتراق 80 ألف جنيه كانت بالشقة، ونفى الشبهة الجنائية

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.