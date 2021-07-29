بعد سهرة حمراء.. فتاة تقفز من الطابق الثالث في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

شهدت مساكن شارع الاستاد بمدينة دسوق في كفر الشيخ، أمس الأربعاء، إلقاء فتاة نفسها من الطابق الثالث بإحدى العمارات، بسبب خلاف وقع بينها وشابين خلال قضاء سهر حمراء.

البداية بورود إشارة لقسم شرطة بندر دسوق، من المستشفى العام، بوصول "أ.هـ"، 20 عامًا، تقيم مدينة قلين، مصابة بكسور في الجسم، إثر سقوطها من شقة بالطابق الثالث بمساكن شارع الاستاد.

جرى نقل الفتاة إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى دسوق العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليها، تبين إصابتها بكسر في منطقة الحوض، وسحجات، وكدمات، في أنحاء متفرقة بالجسم.

كشفت التحقيقات التي أجريت تحت إشراف العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، عن مرافقة الفتاة المذكورة كل من "ع.م"، 24 عامًا، حداد، و"ا.إ"، 35 عامًا، لقضاء سهرة حمراء مع الأول، ووقع خلاف بين الفتاة والشاب الثاني لرفضها ممارسة الرذيلة معه، وأنها ألقت نفسها من الطابق الثالث في محاولة للهرب منه.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.