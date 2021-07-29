السجن 5 سنوات لموظف طلب رشوة مليون جنيه لوقف ترخيص بناء بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، بمعاقبة مسئول بالإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بمحافظة الدقهلية سابقًا، بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمه 200 ألف جنيه والعزل من الوظيفة، لطلبه رشوة مالية قدرها مليون جنيه لوقف ترخيص بناء في شارع الجمهورية بمدينة المنصورة تقاضي منهم 500 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، وعضوية كل من المستشارين حاتم مبروك محمود، محمد عبدالفتاح شرابي، محمد حسن عاشور، وأمانة السر وليد الكردي وزكريا محمد وحسين عبداللطيف.

وأكدت المحكمة أن المتهم بصفته موظفًا عموميًا، بديوان عام محافظة الدقهلية، أخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وآخر زعم أنه من أعمال وظيفته، بأن من طلب من "ماجد م. م."، مليون جنيه مصري على سبيل الرشوة، أخذ منهم مبلغ 500 ألف جنيه، مقابل وقف أعمال البناء على قطعة أرض رقم 219 الكائنة بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة، وذلك بإيقاف توصيل المرافق إليها.