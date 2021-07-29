سفينة الحاويات “إيفر غيفن” تصل لميناء روتردام الهولندي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 6 دقائق

أعلن ميناء روتردام الهولندي، اليوم الخميس، وصول سفينة الحاويات “إيفر غيفن” التي علقت في قناة السويس المصرية لمدة ستة أيام في شهر مارس، بعد أن أفرجت عنها السلطات المصرية.

وقال الميناء إنه من المقرر أن ترسو السفينة في محطة إي.سي.تي دلتا في روتردام لتفريغها حتى الثالث من أغسطس قبل أن تغادر إلى فيليكستو بإنجلترا.

وعلقت السفينة، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، في قناة السويس بسبب الرياح الشديدة في 23 مارس، مما أدى إلى توقف الملاحة في كلا الاتجاهين وتعطيل التجارة العالمية.

ويمر نحو 15 بالمئة من حركة الملاحة العالمية عبر قناة السويس أقصر ممر ملاحي بين أوروبا وآسيا.

غادرت السفينة، التي يبلغ طولها 400 متر وتحمل نحو 18300 حاوية، مصر في السابع من يوليو، بعد 106 أيام من احتجازها في الجزء الجنوبي من القناة.

وانتهت أزمة سفينة الحاويات البنمية “إيفر غيفن”، التى كان متحفظا عليها بمنطقة البحيرات المرة، بعد توقيع عقد التسوية مع الشركة المالكة، ولم يتم الكشف عن تفاصيله.