أستراليا تستعين بقوات الدفاع لفرض قيود كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، عن تقدمها بطلب رسمي للاستعانة بعناصر من قوات الدفاع لفرض الإغلاق لاحتواء فيروس كورونا.

وقال مفوض شرطة نيو ساوث ويلز الأسترالية إنه قدم طلبا رسميا إلى الحكومة الفيدرالية للاستعانة بـ300 عنصر من قوات الدفاع الأسترالية للمساعدة في فرض الإغلاق العام لكبح انتشار كورونا.

وأكد ميك فولر أن “مساعدة قوات الدفاع كانت ضرورية خلال الأشهر الـ18 الماضية لا سيما خلال إغلاق الحدود والحجر الصحي في الفنادق والدفم اللوجستي للشرطة”.

وأضاف: “مع زيادة نشاط قوات إنفاذ القانون خلال الأسبوع المقبل، قدمت طلبا رسميا إلى رئيس الوزراء للاستعانة بعناصر من قوات الدفاع للمساعدة في فرض الإغلاق العام”.

وكان من المقرر أن تنهي سيدني العمل بتدابير الإغلاق العام بعد خمسة أسابيع من دخولها حيز التنفيذ، أي في 30 يوليو، لكن السلطات قررت يوم أمس الأربعاء تمديد العمل بهذه القيود لأربعة أسابيع إضافية، أي حتى 28 أغسطس.

وبموجب التدابير السارية لا يستطيع سكان سيدني الخروج إلا لشراء الضروريات أو الحصول على رعاية طبية أو ممارسة الرياضة أو الذهاب إلى العمل إذا اقتضت الحاجة، ولكنّ المدارس مغلقة والسلطات تشجّع المواطنين على ملازمة منازلهم.