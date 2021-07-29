تحذير من تحول ميانمار إلى بؤرة لانتشار فيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

حذر المقرر الأممي الخاص بميانمار، توم أندوز، من تحول ميانمار إلى بؤرة لانتشار فيروس كورونا بوتائر فائقة.

وقال أندروز في تصريح لصحيفة “الغارديان” البريطانية إن “ميانمار قد تصبح بؤرة الانتشار فائق السرعة لكوفيد-19 مع كل تلك النسخ المعدية جدا، منها “دلتا” وغيرها، التي تعتبر خطيرة للغاية ومميتة للغاية ومعدية للغاية”.

وأشار إلى أن الدول المجاورة لميانمار يعيش فيها نحو ثلث سكان العالم.

وقال أندروز إن العدد الدقيق للإصابات والوفيات بفيروس كورونا في ميانمار مجهول، حيث يعقد استهداف الصحفيين والأطباء من قبل العسكريين الحصول على معلومات دقيقة بشأن الأزمة.

وأضاف: “نعلم أن هناك قفزة حادة. وهذا ارتفاع سريع جدا ومثير للقلق”.

وقال المقرر الأممي: “في يانغون (أكبر مدن ميانمار) من المعتاد أن ترى 3 أنواع من الطوابير. واحد أمام الصرافات الآلية وآخر للحصول على الأوكسجين، وهذا أمر خطير جدا لأن الناس يتعرضون لإطلاق النار من جانب قوات ميانمار… والثالث الطوابير أمام المشارح”.

وحسب المعطيات الرسمية الصادرة عن سلطات ميانمار، فإن 4629 توفوا بسبب كوفيد-19 منذ 1 يونيو، لكن المراقبين يعتقدون بأن العدد الحقيقي أعلى بكثير.

وتجدر الإشارة إلى أن العسكريين استولوا على السلطة في ميانمار منذ 1 فبراير الماضي، وتستمر في البلاد احتجاجات ضد الحكم العسكري واشتباكات بين محتجين وقوات الأمن.