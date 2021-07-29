اتهام ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس بالتحرش والتجسس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

في أحدث حلقة من الفضيحة المالية التي طالت ملك أسبانيا السابق خوان كارلوس، رفعت.عشيقة سابقة للملك دعوى قضائية في محكمة بريطانية تتهمه بالتجسس عليها.

وأكدت شركة العلاقات العامة التي تمثل كورينا لارسن، سيدة الأعمال الدنماركية – الألمانية التي كثيرا ما ارتبط اسمها بالملك كارلوس، أنها “طلبت من محكمة في لندن إصدار أمر إبعاد ضد خوان كارلوس والحصول على تعويض عن ضرر سببه تحرشه بها”.

وينظر الادعاء السويسري في تحويل ملايين اليوروهات إلى خوان كارلوس من الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز.

ولاحقا قام الملك الإسباني السابق بتحويل جزء من تلك الأموال إلى لارسن، التي يقال إنها تعيش في لندن، فيما يشتبه المحققون بأنها محاولة لإخفاء الأموال عن نظر السلطات.

ويبدو أن رفض لارسن إعادة الأموال إلى خوان كارلوس هو سبب عداوتهما الحالية معه.

وتنازل الملك كارلوس ( 83 عاما) عن العرش لنجله فيليبي السادس عام 2014.

ومنذ ذلك الحين، تلطخت سمعته كزعيم للانتقال الديمقراطي في إسبانيا بعد ديكتاتورية الجنرال فرانشيسكو فرانكو، بسبب هذه الفضيحة وغيرها.