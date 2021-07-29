عائلة رئيس هايتي المقتول تغادر البلاد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

غادرت عائلة رئيس غايتي المقتول، جوفينيل مويس البلاد متوجهة إلى الولايات المتحدة، وفقا لما أفاد موقع “آيتي-24″، الأربعاء.

وذكر الموقع في تقرير أن أرملة الرئيس، مارتين مويس، وأطفالها غادروا هايتي وتوجهوا إلى ولاية فلوريدا الأمريكية حيث من المتوقع أن تخضع لعلاج من تبعات الإصابة التي جرحت بها خلال عملية اغتيال زوجها.

وأصيب مويس بجروح قاتلة في هجوم مسلح على منزله وقع مساء يوم 7 يوليو، وقالت حكومة لرئيس وزراء البلاد، كلود جوزيف، إن عملية القتل نفذت على يد مجموعة مرتزقة أجانب شملت 26 كولومبيا وأمريكيين اثنين.

وتوجه جوزيف إلى كل من الولايات المتحدة والأمم المتحدة بطلب لإرسال قوات مسلحة إلى هايتي من أجل ضمان أمن المنشآت الحيوية للبنية التحتية تحسبا لاضطرابات محتملة على خلفية مقتل الرئيس.

وتولى مويز البالغ من العمر 53 عاما رئاسة هايتي في عام 2017، بعد أن فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2015 ثم في إعادة الانتخابات التي نظمت عام 2016 بسبب عدم اعتراف منافس المرشح الفائز بنتائج التصويت.