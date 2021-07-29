محمد بن زايد في زيارة رسمية إلى النمسا

محمد الفلاح - الخميس 29 يوليه 2021

يجري الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الخميس، زيارة رسمية إلى النمسا.



ويلتقي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، سيباستيان كورتس مستشار النمسا، حيث يعقد معه جلسة مباحثات رسمية.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإن اللقاء يتناول علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات والنمسا، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أكد، خلال تصريحات سابقة، أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والنمسا هي علاقات متميزة، وتستند إلى تاريخ طويل من التعاون والتفاهم والمصالح المشتركة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين في عام 1974.

وأشاد بالدور المهم الذي تقوم به اللجنة المشتركة للتعاون بين دولة الإمارات والنمسا في توسيع آفاق التعاون والشراكة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتكنولوجية وغيرها، بما يصب في مصلحة الشعبين الصديقين وتقدمهما ورفاهيتهما.