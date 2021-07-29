زلزال قوته 7.2 درجة يهز ألاسكا

محمد الفلاح - الخميس 29 يوليه 2021

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر، هز شبه جزيرة ألاسكا وكان على عمق 35 كيلومترا.



وقال نظام الإنذار المبكر من موجات تسونامي إن هناك خطرا محتملا من حدوث موجات مد عاتية نتيجة الزلزال.

وكانت ألاسكا شهدت زلزالا بقوة 9.2 درجة في مارس/آذار 1964 وهو أقوى زلزال يسجل في أمريكا الشمالية.

وأدى الزلزال آنذاك إلى دمار كبير في مدينة أنكوراج، وتسبب بتسونامي ألحق خرابا بخليج ألاسكا على الساحل الغربي للولايات المتحدة، وهاواي، وقتل أكثر من 250 شخصا في ذلك الزلزال والتسونامي.

وألاسكا ‏هي إحدى ولايات إقليم المحيط الهادي والذي يضم بالإضافة لألاسكا 4 ولايات هي واشنطن، وأوريجون، وكاليفورنيا، وهاواي.

وتعد ألاسكا أكبر ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية وتوازي مساحتها خُمس بقية الولايات الأمريكية.