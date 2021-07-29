شكرا لقرائتكم خبر عن 4497 إصابة و 76 وفاة بفيروس كورونا في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مركز العمليات والقيادة الوطني في باكستان اليوم الخميس تسجيل 4497 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن المركز القول إنه تم تسجيل 76حالة وفاة بالفيروس.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في باكستان مليون و20 ألفا و 324 حالة، وحالات الوفاة 23 ألفا و 209 حالات .

كما تم تسجيل 1612حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 937 ألفا و 354 حالة.