فيديو يوثق اللحظات الأولى بعد تحطم الطائرة العسكرية في صلاح الدين

بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، فيديو يوثق اللحظات الأولى بعد تحطم الطائرة العسكرية في محافظة صلاح الدين.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر امني، بسقوط خمس ضحايا بينهم ضابط برتبة عقيد وآخر برتبة رائد، إثر تحطم طائرة مروحية عراقية، في مدينة آمرلي بمحافظة صلاح الدين.

من جهتها، نعت قيادة العمليات المشتركة الضحايا الخمسة "(العقيد طيار اسامه طارق عبد عبيد، الرائد طيار علي فاضل غضبان، نائب ضابط لؤي حاتم فرحان، نائب ضابط أثير فائز إبراهيم، نائب ضابط وسام علي سفيح) وهم طاقم طائرة هليكوبتر نوع مي ١٧ والذين استشهدوا اثناء سقوطها قرب محيط ناحية امرلي فجر هذا اليوم بالساعة ٢٤٥ خلال تاديتها مهمة قتالية".