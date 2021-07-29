استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بصاروخي كاتيوشا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عاد استهداف السفارة الأمريكية ببغداد مجددا إلى المشهد العراقي؛ حيث أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بسقوط صاروخين، قرب المقر الواقع بالمنطقة الخضراء.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن مصدر أمني، أن محيط السفارة الأمريكية ببغداد استٌهدف بصاروخين من نوع كاتيوشا.

وذكر المصدر ذاته أن "منظومة الـ C-RAM فشلت في إبعاد الصواريخ، وأن عددا من شظايا المنظومة سقط على عدد من العجلات المدنية، ومنزل قريب من منطقة المنصور.





ونشرت القناة صورا لمركبات عليها آثار سقوط شظايا الصواريخ.

ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن استهداف السفارة الأمريكية، الذي يتزامن مع ختام زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى واشنطن، ولقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن.لكن أصابع الاتهام تشير في مثل هذه الحوادث المتكررة إلى مليشيات عراقية موالية لطهران.