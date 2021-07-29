شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. مقتل 5 عسكريّين عراقيّين بينهم ضابطان في سقوط مروحية بكركوك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات العراقية اليوم الخميس، مقتل 5 عسكريين عراقيين، بينهم ضابطان أحدهما برتبة عقيد والآخر رائد، إثر سقوط مروحيتهم في منطقة محيط آمرلي جنوب مدينة كركوك



وذكرت خلية الأمن العراقية أن المروحية سقطت أثناء "تأديتها مهمة قتالية"، ونعت في بيان العسكريين الخمسة.

ولم تتضح بعد أسباب الحادث، لكن منطقة جنوب كركوك شمال العراق، تشهد بانتظام عمليات للجيش والتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، الذي لا يزال يملك خلايا نائمة في المنطقة.