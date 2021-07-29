عشرات الجرحى في حريق غابات بتركيا

محمد الفلاح - الخميس 29 يوليه 2021

أفادت وسائل إعلام تركية أنّ حريق غابات اندلع أمس الأربعاء قرب منتجع أنطاليا السياحي في جنوب تركيا وصل إلى مناطق مأهولة بالسكّان، حيث أسفر عن إصابة عشرات الأشخاص بجروح واضطر السلطات لإخلاء أربعة أحياء بأكملها من سكّانها.



والحريق، الذي اندلع في غابة منافغات بمحافظة أنطاليا المطلّة على البحر المتوسط، سرعان ما وصل بدفع من الرياح العاتية إلى المناطق القريبة المأهولة بالسكّان، حيث أتى على عدد من المنازل في منطقة كاليملر.