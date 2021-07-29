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الشيوخ الأمريكي يصوّت للمضي قدماً في مشروع قانون البنية التحتية

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محمد الفلاح - الخميس 29 يوليه 2021

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي مساء أمس الأربعاء على المضي قدما في مشروع قانون للبنية التحتية مدعوم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بعد أسابيع من المفاوضات، مما أزال عقبة إجرائية رئيسية بشأن مشروع قانون يتضمن 550 مليار دولار من الإنفاق الجديد لمشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد.

 

وجاء التصويت بموافقة 67 عضوا مقابل رفض 32، مع انضمام 17 جمهوريا إلى الديمقراطيين في التصويت لصالحه، بحسب شبكة (سي بي إس نيوز) الأمريكية.

 

وكانت هناك حاجة إلى 60 صوتا للمضي قدما في مشروع القانون.

 

ويتضمن مشروع القانون بعض الأولويات المحلية العليا للرئيس جو بايدن ويوفر مليارات الدولارات لتمويل الجسور والطرق والإنترنت واسع النطاق والمياه النظيفة والنقل العام وأكثر من ذلك على مدى السنوات الخمس المقبلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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