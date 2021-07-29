أنور قرقاش يوجه رسالة لـ"المتطاولين" على بلاده

محمد الفلاح - الخميس 29 يوليه 2021

وجه الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، الخميس، رسالة لـ"المتطاولين" على بلاده، قائلا: "الإمارات مشغولة بمستقبلها".



وغرد قرقاش عبر حسابه على تويتر، قائلا: "لكل من يتجرأ على إسم الإمارات ليبرّر مرارة إخفاقه، وفشله، وانكساره، أبلغه أنّ الإمارات في موقع مختلف، ومكان آخر تسمو فوق الضغائن الصغيرة".

وأشار إلى أن "الإمارات مشغولة، تعزّز ازدهارها، وتوّطد تنميتها، وتبني مستقبلها".