محمد بن زايد يقوم بزيارة رسمية للنمسا اليوم

محمد الفلاح - الخميس 29 يوليه 2021

يقوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، بزيارة رسمية إلى جمهورية النمسا الصديقة.



ويجري الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، مباحثات رسمية مع سيباستيان كورتس مستشار النمسا تتناول علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا.. إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ووطدت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية النمسا علاقات الصداقة التي تربطهما منذ ما يقارب 50 عاماً.

وتأتي الزيارة الرسمية التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، لجمهورية النمسا الصديقة، في سياق مسيرة العلاقات الثنائية المتينة التي تجمع البلدين الصديقين في المجالات كافة، ويجري خلالها سموه مباحثات رسمية مع سيباستيان كورتس مستشار النمسا تتناول علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا.. إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتسهم 5 ملفات في تعزيز الشراكة بين البلدين وتشمل ملف التعايش السلمي، والتعاون الاقتصادي، والعلاقات البرلمانية، إضافة إلى النمو المتصاعد للحركة السياحية بين البلدين، فيما يتوقع أن يشكل تنظيم معرض «إكسبو 2020 دبي» نقلة للعلاقات بين البلدين وبوابة لتعزيز حضورها في المنطقة بشكل عام.

وشكل توافق البلدين على مبادئ التعايش السلمي وتعزيز قيم التسامح أحد أهم المنطلقات الرئيسية في تعزيز العلاقات بين البلدين، حيث أكدت قيادتا البلدين في العديد من الزيارات الثنائية المضي قدماً في مسار تعزيز التعايش السلمي ومواجهة خطاب الكراهية.