"المقاتلات مجهدة".. سلاح الجو الأفغاني يتعرض لضغوط متزايدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت هيئة مراقبة أمريكية من أن القوات الجوية الأفغانية، تتعرض لضغوط متزايدة في وقت ترتفع حدة المواجهات مع حركة طالبان.

وتعتبر القوات الجوية الأفغانية واحدة من المزايا القليلة المتبقية للحكومة في كابول في حربها الدائرة حاليا.

وذكر تقرير للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان أن جميع الطائرات الأفغانية تعمل بنسبة 25% أكثر خلال فترات الصيانة المقررة الموصى بها.



وشهدت خمس طائرات من بين كل سبع طائرات انخفاضا في الاستعداد في يونيو/حزيران وحده.



ووفقا للتقرير فإن أسطول الطائرات المقاتلة الهجومية الخفيفة من طراز (إيه سي – 208)، على سبيل المثال، حافظ على جاهزيته بنسبة 93% بين أبريل/نيسان ومايو/أيار، ولكن المؤشر انخفض إلى 63% في يونيو/حزيران.

وأضاف أن جميع الطائرات الأفغانية وأطقمها "تعرضوا للإجهاد" بسبب زيادة طلبات الدعم الجوي والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع ومهمات إعادة التزود بالوقود.

ويتزامن تراجع الاستعداد مع زيادة في الهجمات التي تشنها حركة طالبان وانسحاب شبه كامل للولايات المتحدة من هذا البلد الذي مزقته الحرب.

ويسعى مسلحو طالبان إلى الإطاحة بالحكومة الأفغانية وإقامة نظام بديل، وكثفوا هجماتهم منذ أن بدأت القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة الانسحاب في مايو/أيار الماضي.

وتسيطر طالبان على أكثر من نصف الأقاليم الأفغانية، حسبما كشف مسح أجرته وكالة الأنباء الألمانية في وقت سابق من هذا الشهر.