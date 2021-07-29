شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إغلاق كامل في ولاية كيرالا الهندية لمدة يومين وسط ارتفاع الإصابات بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الهندية فرض إغلاق كامل في ولاية كيرالا يومي 31 يوليو وأول أغسطس بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.



وسجلت كيرالا أمس الأربعاء 22 ألفا و56 إصابة جديدة بكورونا، إلى جانب 131 وفاة، بحسب قناة "إن دي تي في".

وبشكل عام، سجلت الهند 43 ألفا و509 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.