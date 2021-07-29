منظمة الصحة العالمية: وفيات كورونا زادت 21 % خلال أسبوع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

ذكرت منظمة الصحة العالمية امس الأربعاء من أن العدد العالمي للوفيات الناتجة عن فيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي ارتفعت بنسبة 21 %.



وأغلب الوفيات الجديدة التي بلغت 69 ألفا كانت في الأمريكيتين وجنوب شرق آسيا، بحسب البيانات الخاصة بالفترة من 19 إلى 25 يوليو.

وقالت المنظمة ومقرها جنيف إنه حتى الآن تأكد وفاة أكثر من أربعة ملايين شخص عبر العالم بعدما أًصيبوا بفيروس كورونا.

وكان عدد الإصابات التي تم تسجيلها الأسبوع الماضي 8ر3 مليون بارتفاع 8 % من الأسبوع السابق.

وجرى تسجيل نحو 194 مليون إصابة منذ بداية الجائحة في أوائل 2020.