شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل جمعيات الصداقة البرلمانية أبرز إنجازات "خارجية النواب" بدور الانعقاد الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إنجازات كثيرة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى، حيث التقت اللجنة بعدد كبير من الوفود والسفراء الأجانب، وذلك لبحث سبل التعاون على المستوى الدولى وسبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين مصر وبعض الدول ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب والجهود المصرية لمنع عمليات الهجرة غير المشروعة، واحترام حقوق الإنسان وتجديد الخطاب الدينى، ودبلوماسية التنمية وجذب الاستثمارات وتشجيع السياحة وفتح خطوط طيران جديدة مع بعض الدول، وتعزيز التعاون البرلماني وتشكيل جمعيات الصداقة البرلمانية، وفقا لتقرير صادر عن اللجنة.

كما اجتمعت اللجنة بعدد من الوزراء ومساعديهم، وتناولت اللجنة البيانات التي عرضها الوزراء الداخلين في اختصاص اللجنة عن الموقف التنفيذي لبرنامج الحكومة، وهم وزراء الخارجية والتعاون الدولى والهجرة وشئون المصريين بالخارج أثناء عرضها أمام مجلس النواب، ودرستها وأصدرت توصياتها، إلى جانب عدد آخر من الوزرات التي يتشابك عملها مع عمل لجنة العلاقات الخارجية.

وعقدت اللجنة اجتماع خاص حول إنجازات وتحديات السياسية الخارجية المصرية في8 سنوات والمنظور المستقبلي للجمهورية الجديدة، وأداء الوزارات التي تقع في اختصاصها، ورفعت توصياتها أيضاً.

كما قامت بمناقشة عدد كبير من طلبات الإحاطة سواء خاصة بأحوال المصريين في الخارج أو تأخر بعض المعاملات القنصلية في الدول العربية أو ميكنة بعض الخدمات القنصلية للمواطنين المصريين بالخارج، بالإضافة لحضور اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولى واجتماعات برلمان البحر الأبيض المتوسط، وفاز النائب كريم درويش رئيس اللجنة بمنصب نائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، وشارك رئيس اللجنة في استقبال وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والوفد الشبابى المصرى اليوناني والقبرصى في إطار المبادرة الرئاسية " إحياء الجذور " بمجلس النواب.

أما الإنجازات التي تم تنفيذها بناءً على توصيات اللجنة، افتتاح مكتب للتصديقات والخدمات القنصلية تابع للخارجية في قنا لخدمة أبناء الصعيد، وسيتم افتتاح وتجديد مكاتب أخرى خلال هذا العام، كما تم حل مشاكل العالقين في بعض الدول العربية والمشاركة في إعادة المواطنين المصريين المختطفين في إحدى الدول العربية، وكذلك عودة جثامين أربعة شباب مصريين توفوا في قبرص أثناء الحرائق.

وأيضا تم تطبيق النظام التقديم online في قنصلية مصر بالرياض منذ يناير وهي الوحيدة التي تعمل بنظام الميكنة تمهيداً لتعميم التجربة على كافة دول الخليج والأردن والعراق في أقرب وقت ممكن وهو ما جارى العمل عليه حالياً حيث بدأت القنصلية في الرياض العمل التجريبي بالآلية الجديدة لميكنة كافة المعاملات القنصلية بما في ذلك عملية ملئ استمارات جوازات السفر والوثائق مما أسفر عن زيادة قدرة القنصلية على استيعاب جوازات سفر المواطنين بنسبة 30 إلى 40 % وزيادة عدد الوثائق لثلاث أضعاف مقارنة بالسابق، كما تم اعتماد وزيادة المأموريات للرياض وجدة وذلك لسرعة انهاء إجراءات المعاملات القنصلية، كما تم الاتفاق مع وزارة الخارجية على اعتماد جدول مكثف للحقائب الدبلوماسية، بالإضافة ذلك عمل استراحات لأماكن انتظار المصريين أمام القنصليات في الدول العربية بناءً على طلب اللجنة.