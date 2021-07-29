شديد الحرارة ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف طقس أول شهر أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة بداية شهر أغسطس المقبل وذلك خلال الفترة من الأحد الموافق 1 أغسطس وحتى الثلاثاء 3 أغسطس 2021.

الأحد 1 أغسطس:

ـ طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية.

ـ معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة وباقي الأنحاء.

ـ التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

ـ نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.



الإثنين 2 أغسطس:

ـ طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية.

ـ معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة وباقي الأنحاء.

ـ التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

ـ نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

الثلاثاء 3 أغسطس:

ـ طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية.

ـ معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة وباقي الأنحاء.

ـ التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

ـ نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.