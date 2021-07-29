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اتحاد نقابات العمال التركي يكشف عن كارثة بتركيا.. ومعاناة الأتراك

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محمد الفلاح - الخميس 29 يوليه 2021

أكد اتحاد نقابات العمال التركي، أن حد الجوع لأسرة مكونة من 4 أفراد ارتفع إلى 2903 ليرات، وخط الفقر بلغ 9 آلاف و457 ليرة، في شهر يوليو الحالي.

 

وقال اتحاد نقابات العمال التركي، إن التضخم في أسعار المواد الغذائية في أنقرة زاد بنسبة 1.35 % في يوليو، مقارنة بالشهر السابق، حسب موقع «كارت» التركي.

 

وبالمقارنة بالعام الماضي، سجل حد الجوع 2000 ليرة في يوليو 2020، بينما سجل خط الفقر 7 آلاف و839 ليرة.

 

وبلغت الزيادة في تضخم الطعام بنسبة 20 %، فقد زاد الإنفاق على الطعام لأسرة مكونة من أربعة أفراد بمقدار 39 ليرة مقارنة بالشهر السابق، وبمقدار 313 ليرة مقارنة ببداية العام، وبنسبة 497 ليرة مقارنة بالعام الماضي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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