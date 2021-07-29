شكرا لقرائتكم خبر عن التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة فى أرقام.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحــدة الأمريكيــة بلغت 4693.5 مليون دولار عام 2020، وتمثل 6.7% مــن واردات مصـــر مــن العالــم مقابـــل 4999.5 مليـون دولار عــام 2019 بنسبـة انخفـاض قدره 6.1%، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام المهمة حول التبادل التجارى بين مصر وأمريكا:
- بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المـتحـدة الأمريكيـة 1622.7 مليـون دولار عـام 2020.
- تمثل الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة نسبة 5.9% من صادرات مصـر للعالـم.
- قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحــدة الأمريكيــة بلغت 4693.5 مليون دولار عام 2020.
- الواردات المصرية من أمريكا تمثل 6.7% مــن واردات مصـــر مــن العالــم.
- الواردات من حبوب وأثـمار زيتية ونباتات طبية فى المرتبة الأولى بنسبة 32.5 % من إجمالى الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغت 1523.9 مليون دولار عام 2020.
- الصادرات من الملابس الجاهزة فى المرتبــة الأولــى بنسبـة 50.1% مـن إجمالى الصادرات للولايــات المتحــدة الأمريكية حيث بلغت 812.3 مليون دولار عام 2020.