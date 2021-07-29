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التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة فى أرقام.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحــدة الأمريكيــة بلغت 4693.5 مليون دولار عام 2020، وتمثل 6.7% مــن واردات مصـــر مــن العالــم مقابـــل 4999.5 مليـون دولار عــام 2019 بنسبـة انخفـاض قدره 6.1%، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام المهمة حول التبادل التجارى بين مصر وأمريكا:

  1. بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المـتحـدة الأمريكيـة 1622.7 مليـون دولار عـام 2020.
  2. تمثل الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة نسبة 5.9% من صادرات مصـر للعالـم.
  3. قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحــدة الأمريكيــة بلغت 4693.5 مليون دولار عام 2020.
  4. الواردات المصرية من أمريكا تمثل 6.7% مــن واردات مصـــر مــن العالــم.
  5. الواردات من حبوب وأثـمار زيتية ونباتات طبية فى المرتبة الأولى بنسبة 32.5 % من إجمالى الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغت 1523.9 مليون دولار عام 2020.
  6. الصادرات من الملابس الجاهزة فى المرتبــة الأولــى بنسبـة 50.1% مـن إجمالى الصادرات للولايــات المتحــدة الأمريكية حيث بلغت 812.3 مليون دولار عام 2020.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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