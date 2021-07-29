شكرا لقرائتكم خبر عن التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة فى أرقام.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحــدة الأمريكيــة بلغت 4693.5 مليون دولار عام 2020، وتمثل 6.7% مــن واردات مصـــر مــن العالــم مقابـــل 4999.5 مليـون دولار عــام 2019 بنسبـة انخفـاض قدره 6.1%، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام المهمة حول التبادل التجارى بين مصر وأمريكا: